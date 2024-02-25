Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir...

1 milyona yakın kişinin katılım sağladığı anket sonucunda 81 ilin IQ sıralaması hazırlandı. Böylelikle Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi yayınlandı.

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Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 1

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

1 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 2

81- Bingöl

94.19

2 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 3

80- Siirt

94.52

3 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 4

79- Hakkari

95.16

4 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 5

78- Artvin

95.36

5 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 6

77- Kars

95.84

6 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 7

76- Bitlis

95.96

7 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 8

75- Ağrı

96.06

8 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 9

74- Düzce

96.26

9 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 10

73- Iğdır

96.69

10 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 11

72- Amasya

96.88

11 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 12

71- Erzincan

96.97

12 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 13

70- Bilecik

97.14

13 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 14

69- Adıyaman

97.29

14 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 15

68- Ardahan

97.33

15 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 16

67- Hatay

97.36

16 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 17

66- Çankırı

97.53

17 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 18

65- Muş

97.73

18 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 19

64- Van

97.74

19 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 20

63- Yozgat

98.05

20 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 21

62- Şanlıurfa

98.07

21 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 22

61- Bayburt

98.29

22 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 23

60- Şırnak

98.43

23 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 24

59- Elazığ

98.46

24 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 25

58- Batman

98.75

25 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 26

57- Adana

98.76

26 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 27

56- Erzurum

98.97

27 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 28

55- Manisa

99.06

28 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 29

54- Tokat

99.09

29 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 30

53- Kilis

99.14

30 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 31

52- Diyarbakır

99.19

31 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 32

51- Kahramanmaraş

99.28

32 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 33

50- Mardin

99.32

33 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 34

49- Gaziantep

99.40

34 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 35

48- Ordu

99.58

35 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 36

47- Niğde

99.60

36 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 37

46- Aksaray

99.63

37 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 38

45- Malatya

99.75

38 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 39

44- Kastamonu

99.98

39 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 40

43- Nevşehir

100.01

40 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 41

42- Isparta

100.06

41 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 42

41- Sivas

100.09

42 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 43

40- Burdur

100.15

43 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 44

39- Afyonkarahisar

100.17

44 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 45

38- Gümüşhane

100.24

45 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 46

37- Sinop

100.29

46 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 47

36- Aydın

100.34

47 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 48

35- Osmaniye

100.39

48 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 49

34- Kırıkkale

100.46

49 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 50

33- Giresun

100.56

50 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 51

32- Mersin

100.71

51 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 52

31- Karabük

100.85

52 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 53

30- Samsun

100.87

53 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 54

29- Çorum

100.95

54 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 55

28- Bolu

100.99

55 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 56

27- Tunceli

101.17

56 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 57

26- Edirne

101.28

57 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 58

25- Kayseri

101.42

58 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 59

24- Kütahya

101.65

59 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 60

23- Kırşehir

101.74

60 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 61

22- Sakarya

101.7840

61 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 62

21- Bartın

102.13

62 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 63

20- Denizli

102.14

63 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 64

19- Rize

102.32

64 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 65

18- Konya

102.36

65 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 66

17- Uşak

102.37

66 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 67

16- Karaman

102.52

67 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 68

15- Yalova

102.58

68 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 69

14- Zonguldak

102.68

69 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 70

13- Tekirdağ

102.82

70 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 71

12- Antalya

103.29

71 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 72

11- Trabzon

103.37

72 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 73

10- Kırklareli

103.38

73 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 74

9- Bursa

103.47

74 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 75

8- Balıkesir

103.59

75 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 76

7- Kocaeli

103.85

76 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 77

6- İstanbul

104.02

77 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 78

5- Çanakkale

104.02

78 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 79

4- Muğla

104.12

79 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 80

3- İzmir

104.51

80 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 81

2- Ankara

104.91

81 82
Türkiye'nin zeka haritası belli oldu: İşte en zeki şehir... - Resim: 82

1- Eskişehir

105.20

82 82