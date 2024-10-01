Türkiye'nin Üretim Üssünde Hasat Başladı: Kuralık Etkilemedi, Verimi Rekor Arttı

Çiftçiler de hasat sezonundan memnun. Üretici Vahdettin Tüfekçi, verimlerin yanı sıra dane ağırlığının da iyi olduğunu belirterek, "Dekarda 700-1000 kilogram arasında verim alıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

Bir diğer üretici Özcan Çetin ise "Kuraklık endişesiyle zor bir yıl geçirdik ancak alınan önlemler sayesinde hasat iyi gidiyor, verim yüksek" ifadelerini kullandı.