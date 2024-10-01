Türkiye'nin Üretim Üssünde Hasat Başladı: Kuralık Etkilemedi, Verimi Rekor Arttı
Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Edirne'de, hasat sezonu tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen, Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çiftçiler ürün kaybı yaşamadan hasada devam ediyor.
Kaynak: AA
Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Edirne'de, 500 bin dekarlık alanda yetiştirilen çeltik, kuraklık tehdidine rağmen verimli sonuçlar veriyor. Bilimsel sulama yöntemleri ve dönüşümlü sulama sistemiyle Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesinin korunması, tarla sulamasında büyük rol oynadı. Ayrıca ek kuyuların kullanılmasıyla tarlaların su ihtiyacı karşılanarak, üreticiler ekonomik kayıpların önüne geçti.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, hasat sezonunun bereketli geçmesi dileğinde bulunarak, Valilik öncülüğünde alınan tedbirlerin verimi olumlu etkilediğini belirtti. Arabacı, "Suyun sorun yaratmadığı bölgelerde verim oldukça iyi. Bazı alanlarda dekara 500-600 kilogram verim alınırken, su sorunu yaşanmayan bölgelerde verim 750-800 kilogramı buluyor" dedi.
Çiftçiler de hasat sezonundan memnun. Üretici Vahdettin Tüfekçi, verimlerin yanı sıra dane ağırlığının da iyi olduğunu belirterek, "Dekarda 700-1000 kilogram arasında verim alıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.
Bir diğer üretici Özcan Çetin ise "Kuraklık endişesiyle zor bir yıl geçirdik ancak alınan önlemler sayesinde hasat iyi gidiyor, verim yüksek" ifadelerini kullandı.