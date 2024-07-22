Türkiye'nin Gıda Devi İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapatılıyor

Binlerce işletme için pandemi döneminde başlayan sıkıntılar ve finansmana erişim problemleri, geçtiğimiz yıl başlatılan parasal sıkılaşma sürecinin ardından tavan yaptı. Türkiye'nin birçok dev firması, yüksek faiz oranlarının ardından peş peşe iflas kararı açıklarken, son iflas haberi 200'ün üzerinde şubesi bulunan gıda devinden geldi.



MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ: 200 ŞUBE KEPENK İNDİRDİ



2021 yılında mali darboğaza giren ve konkordato talep eden şirket, buna rağmen yurt içindeki şube ağını büyütmeye devam etti. Mahkeme, başvurunun ardından şirketin finansal tablolarını incelemek üzere bilirkişi raporu talep etti. Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Fatma Pamukçu ve Mali Müşavir Deniz Akkaya Mar’ın mahkemeye sunduğu raporda, şirketin toparlanmasının güç olduğu kaydedildi.



Sunulan raporun ardından Mart ayında yapılan duruşmada Bu bilgilerin üzerine Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. Şirketten, kamu kaynaklarının yanı sıra çok sayıda işçinin de parasını henüz alamadığı ortaya çıktı.