Türkiye'nin Gıda Devi İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapatılıyor
Mahkeme, Türkiye'nin 81 şehrinde faaliyet yürüten ve ülke genelinde 200'ün üzerine şubesi bulunan kuruyemiş devi Maksul Gıda hakkında iflas kararı verdi. 400 milyon liranın üzerinde borcu olduğu belirtilen işletmenin tüm şubeleri boşaltılırken, binlerce çalışan maaşlarını alamamaktan şikayet etti.
Binlerce işletme için pandemi döneminde başlayan sıkıntılar ve finansmana erişim problemleri, geçtiğimiz yıl başlatılan parasal sıkılaşma sürecinin ardından tavan yaptı. Türkiye'nin birçok dev firması, yüksek faiz oranlarının ardından peş peşe iflas kararı açıklarken, son iflas haberi 200'ün üzerinde şubesi bulunan gıda devinden geldi.
MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ: 200 ŞUBE KEPENK İNDİRDİ
2021 yılında mali darboğaza giren ve konkordato talep eden şirket, buna rağmen yurt içindeki şube ağını büyütmeye devam etti. Mahkeme, başvurunun ardından şirketin finansal tablolarını incelemek üzere bilirkişi raporu talep etti. Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Fatma Pamukçu ve Mali Müşavir Deniz Akkaya Mar’ın mahkemeye sunduğu raporda, şirketin toparlanmasının güç olduğu kaydedildi.
Sunulan raporun ardından Mart ayında yapılan duruşmada Bu bilgilerin üzerine Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. Şirketten, kamu kaynaklarının yanı sıra çok sayıda işçinin de parasını henüz alamadığı ortaya çıktı.
200 ŞUBENİN TAMAMI KAPATILDI
İflas kararının ertesinde ilk aşamada 200 şubeden 150'sinin faaliyetlerine son veren Maksul Gıda, geçtiğimiz haftalarda geride kalan şubelerinde de çalışmaları sonlandırdı. Hızla yükselerek rekabetçi bir görünüm sunan şirketin aniden iflas etmesi sektörde tedirginliğe neden olurken, uzun zamandır maaşını alamadıklarını belirten yaklaşık 200 Maksul Gıda çalışanı, şirkette yaşananlara ilişkin büyük mağduriyet yaşamakta.