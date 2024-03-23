Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belli oldu

YAŞLILARIN YARISINDAN FAZLASI EGZERSİZ YAPMIYOR

Araştırmaya göre, 65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 29,7’si bir şeyleri taşımada, yüzde 27,1’i yürüme, merdiven çıkmada, yüzde 13,8’i yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma ve dikkati toplamada, yüzde 10,6’sı duymada, yüzde 10,1’i ise görmede zorluk yaşıyor.

Söz konusu nüfusun yüzde 51,4’ü hiçbir zaman egzersiz veya spor yapmadığını, yüzde 20,1’i nadiren spor yaptığını, yüzde 18,3 hemen hemen her gün spor yaptığını belirtti.