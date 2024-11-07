Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki Şehir Şaşırttı

2 - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.

1 - SİNOP

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.