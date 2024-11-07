Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: İlk Sıradaki Şehir Şaşırttı
TÜİK'in yayımladığı yaşam verileri raporları kapsamında Türkiye'de en mutlu şehirleri açıklandı. İşte en mutlu ilk 10 şehirin listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK'in yayımladığı yaşam verileri raporları kapsamında Türkiye'de en mutlu şehirleri açıklandı. Rapor, bazı şehirlerin yaşam kalitesi açısından diğerlerinden önde olduğunu ortaya koydu. "Hangi şehir daha mutlu?" sorusunun yanıtı belli oldu. Şehirler arası değişim oranları farklılık gösterse de, 81 il arasında 10 şehir, "daha mutlu" olarak belirlendi.
10- ŞIRNAK
Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.
9- SİİRT
331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.
8 - UŞAK
Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.
7 - DÜZCE
395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.
6 - ÇANKIRI
Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.
5 - KÜTAHYA
279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.
4 - KIRIKKALE
Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.
3 - BAYBURT
81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.
2 - AFYONKARAHİSAR
Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.
1 - SİNOP
Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.