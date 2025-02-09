Türkiye'nin En Kalabalık ve Nüfusu En Az Köyleri Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin nüfusu 2024 yılında bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. Bu nüfusun yüzde 6,6'sı, yani yaklaşık 5 milyon 657 bin 686 kişi belde ve köylerde yaşarken, bu oran geçen seneye göre yüzde 5,3 oranında azaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak belirlendi. Bu, toplam nüfusun yüzde 93,4'ünü oluşturuyor. 30 büyükşehir dışındaki illerde köy ve belde nüfusunun oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya geriledi.
EN KALABALIK KÖYLER
Türkiye'de 1000 veya daha fazla nüfusa sahip 480 köy bulunuyor. Bu köyler arasında en kalabalık olanı, Adıyaman'ın merkez ilçesinde yer alan Taşpınar köyü. Taşpınar'ın nüfusu 7 bin 2 kişi olarak kaydedildi. Bu köyü, aynı ilçeden İpekli (6 bin 144 kişi), Osmaniye merkez ilçesinden Dereobası (5 bin 881 kişi), Uşak merkez ilçesinden Mende (5 bin 766 kişi) ve Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bostanbükü (5 bin 722 kişi) köyleri takip ediyor.
EN AZ NÜFUSLU KÖYLER
Diğer yandan, TÜİK'in verilerine göre, 10 veya daha az kişinin yaşadığı 57 köy bulunuyor. Özellikle dikkat çeken, sadece birer kişinin ikamet ettiği 5 köy var: Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Ağaçyurdu, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çattepe, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Tarlabaşı, Bitlis merkez ilçesindeki Kayalıbağ ve Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Çomakköy.
DÜŞÜK NÜFUSLU DİĞER KÖYLER
Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyünde 2, Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyünde 3 kişi yaşıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ile Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köylerinde 4'er, Şırnak merkez ilçesindeki Kemerli ve Cevizdüzü, Siirt'in Eruh ilçesindeki Narlıdere ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Topalhasan köylerinde ise 5'er kişi ikamet ediyor.