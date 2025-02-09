Türkiye'nin En Kalabalık ve Nüfusu En Az Köyleri Belli Oldu

EN KALABALIK KÖYLER

Türkiye'de 1000 veya daha fazla nüfusa sahip 480 köy bulunuyor. Bu köyler arasında en kalabalık olanı, Adıyaman'ın merkez ilçesinde yer alan Taşpınar köyü. Taşpınar'ın nüfusu 7 bin 2 kişi olarak kaydedildi. Bu köyü, aynı ilçeden İpekli (6 bin 144 kişi), Osmaniye merkez ilçesinden Dereobası (5 bin 881 kişi), Uşak merkez ilçesinden Mende (5 bin 766 kişi) ve Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bostanbükü (5 bin 722 kişi) köyleri takip ediyor.