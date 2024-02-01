Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!

Türkiye'nin en kalabalık ilçeler listesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nüfus verilerine göre ilk 10 ilçenin yer aldığı listeye sürpriz ilçe damga vurdu.

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, en kalabalık ilk 10 ilçe açıklandı.

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 2

İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:

1- İstanbul-Esenyurt: 977 bin 489

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 3

2- Ankara-Çankaya: 949.265

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 4

3- Ankara-Keçiören: 942 bin 884

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 5

4- Gaziantep-Şahinbey: 936 bin 35

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 6

5- Bursa-Osmangazi: 884 bin 451

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 7

6- Gaziantep-Şehitkamil: 839 bin 553

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 8

7- İstanbul-Küçükçekmece: 805 bin 930

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 9

8- Adana-Seyhan: 792 bin 536

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 10

9- İstanbul-Bağcılar: 744 bin 351

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Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! - Resim: 11

10- İstanbul-Pendik: 741 bin 895

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