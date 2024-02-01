Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!
Türkiye'nin en kalabalık ilçeler listesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nüfus verilerine göre ilk 10 ilçenin yer aldığı listeye sürpriz ilçe damga vurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, en kalabalık ilk 10 ilçe açıklandı.
İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:
1- İstanbul-Esenyurt: 977 bin 489
2- Ankara-Çankaya: 949.265
3- Ankara-Keçiören: 942 bin 884
4- Gaziantep-Şahinbey: 936 bin 35
5- Bursa-Osmangazi: 884 bin 451
6- Gaziantep-Şehitkamil: 839 bin 553
7- İstanbul-Küçükçekmece: 805 bin 930
8- Adana-Seyhan: 792 bin 536
9- İstanbul-Bağcılar: 744 bin 351
10- İstanbul-Pendik: 741 bin 895