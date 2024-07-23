Türkiye'nin Dev Havayolu Şirketi Yabancılara Satılıyor
Son günlerde havacılık sektörünün en tartışmalı firması haline dönüşen Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olan AJet, mağdur ettiği yolcularla gündem olmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı, yaşanan krizlerin ardından havayolu şirketinin bir Arap ülkesine satılmasının an meselesi olduğunu iddia etti.
Dünyanın en büyük hava taşımacılığı şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY), bünyesinde bulundurduğu AJet ve SunExpress markaları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda milyonlarca kişiye hizmet veriyor.
Şirket, geçtiğimiz yıl almış olduğu karar ile uzun süre boyunca AnadoluJet olarak faaliyetlerini yürüten iştirakinin ismini AJet'e çevirmiş ve yeni bir misyonla yola çıkıldığını duyurmuştu. Buna karşın AnadoluJet'te yaşanan dönüşüm, büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.
THY, AJET'İ SATMAYA HAZIRLANIYOR
Yoğunluk yaşanan uçuşlarda birçok müşteriyi mağdur eden, 24 saati geçen rötarlar ile tepkilere neden olan AJet hakkında dikkat çeken iddia gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.
Youtube kanalında yayınlanan programında Altaylı, skandallarla anılan AJet'in satışının an meselesi olduğunu belirtti.
Özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında birçok yolcunun fazla rezervasyon nedeniyle uçağa alınmadığı ve bazı uçak seferlerinin 24 saate varan sürelerce ertelenmiş olmasının Türk Hava Yolları'nda büyük bir rahatsızlığa neden olduğunu belirten Altaylı, THY personelinin iddialarına dayandırdığı haberinde "Arap sermayesine satılması an meselesi" şeklinde konuştu.
AJET GENEL MÜDÜRÜ: "RÖTARLAR 1 SAATİ GEÇMEYECEK"
Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirkette yaşanan sorunlar ve iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda birçok altyapı iyileştirmesi devam ediyor. Kendi planımıza göre dijital hava yolu olarak konumlandıracağımız o seviyeye ekim ayında gelmeyi planlıyoruz."
"Operasyona başlıyorsunuz, kapıyı kapatacaksınız. Amsterdam'dan gelen slot 390 dakika. Yani sana 'uçakta yolcuyu 390 dakika beklet' diyor. Bu da 'seferi yapma' anlamına geliyor. Başka bir noktadan 230 dakika geldi. 200 dakika geliyor. Bu sefer uçakları kaldıramıyorsunuz.
"BEKLENTİLER FARKLI OLDU"
Sektördeki oyuncuların yaşadığı bütün sorunların bir benzerini yaşayarak o dönemde biz, basında ya da yazılı, görsel medyada biraz daha öne çıkartıldık. İnsanlar da haklı. Tatil planları var. Ona göre arabasını ayarlamış, otelini ayarlamış. Geç kalınca doğal olarak reaksiyon gösterdiler. Başlangıçta marka algısını, hep Türk Hava Yolları'yla yan yana gittiği için, aradaki ayrımı tam yapamadık. Bu sefer beklentiler farklı oldu. Beklentiler farklı olunca da düşük maliyetli hava yolu standardında hizmet verdiğinizde bu sefer beklentileri karşılamamış olduk. Bundan dolayı da biraz daha fazla bizle ilgili şikayetler gündemde olmaya başladı"