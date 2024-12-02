Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı

"Lise, geleceğin üniversitesi demektir." Bu söz, eğitim uzmanları tarafından sıkça tekrarlanan bir gerçek. Zira başarılı bir üniversite hayatı için sağlam bir lise temeli şart. Bu nedenle aileler, çocuklarının geleceğini şekillendirecek bu önemli dönemde en iyi okulları tercih etmeye özen gösteriyor.