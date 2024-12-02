Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı
Türkiye'nin en iyi liselerine girmek, öğrencilerin geleceği için önemli bir adım. Başarılı öğrencilerin okuduğu Türkiye'deki en iyi liselerin listesi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
"Lise, geleceğin üniversitesi demektir." Bu söz, eğitim uzmanları tarafından sıkça tekrarlanan bir gerçek. Zira başarılı bir üniversite hayatı için sağlam bir lise temeli şart. Bu nedenle aileler, çocuklarının geleceğini şekillendirecek bu önemli dönemde en iyi okulları tercih etmeye özen gösteriyor.
Türkiye'nin en iyi liseleri her yıl olduğu gibi bu sene de merak konusu oldu. Geleneksel olarak zirvede yer alan Galatasaray Lisesi, bu yıl İstanbul Erkek Lisesi ile birlikte birinciliği paylaştı.
İşte Türkiye'nin en iyi liseleri şu şekilde:
1. İstanbul Erkek Lisesi
Taban Puanı: 494.77
Yüzdelik Dilim: 0,04
1. Galatasaray Lisesi
Taban Puanı: 494.77
Yüzdelik Dilim: 0,04
2. Kabataş Erkek Lisesi
Taban Puanı: 493.43
Yüzdelik Dilim: 0,05
3. Ankara Fen Lisesi
Taban Puanı: 490.47
Yüzdelik Dilim: 0,11
4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Taban Puanı: 488.20
Yüzdelik Dilim: 0,15
5. İzmir Fen Lisesi
Taban Puanı: 488.20
Yüzdelik Dilim: 0,15
6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Taban Puanı: 484.52
Yüzdelik Dilim: 0,27
7. Çapa Fen Lisesi
Taban Puanı: 483.55
Yüzdelik Dilim: 0,29
8. Tofaş Fen Lisesi
Taban Puanı: 482.97
Yüzdelik Dilim: 0,32
9. Adana Fen Lisesi
Taban Puanı: 481.29
Yüzdelik Dilim: 0,40