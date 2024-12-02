Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı

Türkiye'nin en iyi liselerine girmek, öğrencilerin geleceği için önemli bir adım. Başarılı öğrencilerin okuduğu Türkiye'deki en iyi liselerin listesi belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 1

"Lise, geleceğin üniversitesi demektir." Bu söz, eğitim uzmanları tarafından sıkça tekrarlanan bir gerçek. Zira başarılı bir üniversite hayatı için sağlam bir lise temeli şart. Bu nedenle aileler, çocuklarının geleceğini şekillendirecek bu önemli dönemde en iyi okulları tercih etmeye özen gösteriyor.

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 2

Türkiye'nin en iyi liseleri her yıl olduğu gibi bu sene de merak konusu oldu. Geleneksel olarak zirvede yer alan Galatasaray Lisesi, bu yıl İstanbul Erkek Lisesi ile birlikte birinciliği paylaştı.

İşte Türkiye'nin en iyi liseleri şu şekilde:

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 3

1. İstanbul Erkek Lisesi

Taban Puanı: 494.77

Yüzdelik Dilim: 0,04

1. Galatasaray Lisesi

Taban Puanı: 494.77

Yüzdelik Dilim: 0,04

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 4

2. Kabataş Erkek Lisesi

Taban Puanı: 493.43

Yüzdelik Dilim: 0,05

3. Ankara Fen Lisesi

Taban Puanı: 490.47

Yüzdelik Dilim: 0,11

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 5

4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Taban Puanı: 488.20

Yüzdelik Dilim: 0,15

5. İzmir Fen Lisesi

Taban Puanı: 488.20

Yüzdelik Dilim: 0,15

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 6

6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Taban Puanı: 484.52

Yüzdelik Dilim: 0,27

7. Çapa Fen Lisesi

Taban Puanı: 483.55

Yüzdelik Dilim: 0,29

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Türkiye'deki En İyi Liseler Belli Oldu: Birinci Sıradaki Okul Şaşırttı - Resim: 7

8. Tofaş Fen Lisesi

Taban Puanı: 482.97

Yüzdelik Dilim: 0,32

9. Adana Fen Lisesi

Taban Puanı: 481.29

Yüzdelik Dilim: 0,40

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