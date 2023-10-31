Türkiye'de yurttaşlar en çok bu iki sorundan şikayetçi!

Toplumun ortak sevinç ve mutluluğu “milli unsurlar”

“Toplumla ortak sevinç ve mutluluk, gurur duyduğunuz konular hangileridir?” sorusuna ise yüzde 84 oranında “milli unsurlar” cevabı verildi. En büyük ortak sevinç, mutluluk ve gurur alanı yüzde 45 ile bayrağımız, yüzde 37 ile marşımız, yüzde 33 ile Kurtuluş Savaşımız, yüzde 27 ile milli bayramlar oldu.



Milli başarılar diyenlerin oranı ise yüzde 55 olarak görüldü. Milli takımların ve sporcuların başarıları başta olmak üzere uluslararası arenadaki spor, bilim, sanat, teknoloji ve iş dünyasının başarıları her iki vatandaştan birinin sevinç ve gurur kaynağı olarak öne çıktı.



Milli savunma diyenlerin oranı ise yüzde 36. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu ve terörle mücadeledeki tüm unsurları ortak gurur ve sevinç yaratan milli savunmasını oluşturdu. Yüzde 27 ile dini bayramlar da tüm milli konular gibi Türk Milleti'nin ortak mutluluk zamanları oldu.

