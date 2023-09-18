Türkiye'de yaşam süreleri açıklandı! Hangi cinsiyet daha çok yaşıyor?

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken; erkekler için bu süre 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu. 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşadığı kaydedildi.