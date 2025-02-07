Türkiye'de Satılan Ünlü Su Markasında Ölümcül Tehlike: Otizm ve Kansere Neden Olduğu Tespit Edildi

Uzun yıllardır temiz ve doğal bir içecek olarak pazarlanan Los Angeles merkezli su markası Fiji suyu, yapılan araştırmalara göre mikroplastik ve bisfenol-A (BPA) gibi zararlı kimyasallar içerdiği iddia edildi.

OTİZM VE KANSERE NEDEN OLUYOR

Kar amacı gütmeyen kuruluş, bu kimyasal maddelerin kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar ve hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olduğu konusunda uyardı.