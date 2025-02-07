Türkiye'de Satılan Ünlü Su Markasında Ölümcül Tehlike: Otizm ve Kansere Neden Olduğu Tespit Edildi
Türkiye'de de satışı yapılan dünyaca ünlü premium su markası Fiji'ye, şişelenmiş sularda zehirli kimyasallar konusunda müşterilerini yanılttığı iddiasıyla dava açıldı. Markanın sattığı suların içerisinde kanser ve otizm gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek mikroplastikler bulunduğu iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de de satışı yapılan dünyaca ünlü su markası Fiji'ye dava şoku! Ünlü su markasının sularının içerisinde kanser ve otizm gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek mikroplastikler bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.
Plastik Kirliliği Koalisyonu'nun 31 Ocak 2025 tarihinde açtığı dava, Fiji marka suyun "doğal" ve "saf" imajının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Ünlü su markasına açılan dava, tüketicileri şaşkınlığa uğrattı ve markanın güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.
Uzun yıllardır temiz ve doğal bir içecek olarak pazarlanan Los Angeles merkezli su markası Fiji suyu, yapılan araştırmalara göre mikroplastik ve bisfenol-A (BPA) gibi zararlı kimyasallar içerdiği iddia edildi.
OTİZM VE KANSERE NEDEN OLUYOR
Kar amacı gütmeyen kuruluş, bu kimyasal maddelerin kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar ve hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olduğu konusunda uyardı.
FİJİ SUYUN ÜRETİCİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Fiji suyunun markasının sözcüsü DailyMail.com'a yaptığı açıklamada iddiaların 'asılsız' ve 'gülünç' olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Ancak, yapılan bağımsız araştırmalar bu iddiaların gerçekliğini ortaya koydu.
Plastik Kirliliği Koalisyonu'nun açtığı dava, ABD'de satılan popüler şişelenmiş su markalarının bu toksik parçacıklarla dolu olduğunu tespit eden çeşitli çalışmalara işaret ediyor. Columbia Üniversitesi daha önce yaptığı incelemede marketlerden satın alınan ortalama bir litrelik şişe suyun içinde, 240 binden fazla nanoplastik içerdiğini tespit etmişti.