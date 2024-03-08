Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı
ABD menşeli Forbes Dergisi, Türkiye'de en yaşanılabilir 10 ili paylaştı.
Dünyaca ünlü iş dergisi Forbes, Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehri açıkladı.
İstanbul 1. sırada seçildi.
İşte o 10 şehir:
10- Trabzon
Genel Endeks Puanı: 53,38
Nüfusu: 824.352
9- Eskişehir
Genel Endeks Puanı: 56,84
Nüfusu: 915.418
8- Bursa
Genel Endeks Puanı: 57,13
Nüfusu: 3.214.571
7-Yalova
Genel Endeks Puanı: 58,07
Nüfusu: 304.780
6- Antalya
Genel Endeks Puanı: 59,1
Nüfusu: 2.696.249
5- Kocaeli
Genel Endeks Puanı: 59,98
Nüfusu: 2.102.907
4- Tekirdağ
Genel Endeks Puanı: 61,46
Nüfusu: 1.167.059
3- İzmir
Genel Endeks Puanı: 62,39
Nüfusu: 4.479.525
2-Ankara
Genel Endeks Puanı: 66,13
Nüfusu: 5.803.482
1-İstanbul
Genel Endeks Puanı: 68,9
Nüfusu: 15 milyon 655 bin 924