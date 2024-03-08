Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı

ABD menşeli Forbes Dergisi, Türkiye'de en yaşanılabilir 10 ili paylaştı.

İstanbul Türkiye Forbes
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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 1

Dünyaca ünlü iş dergisi Forbes, Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehri açıkladı.

İstanbul 1. sırada seçildi.

İşte o 10 şehir:

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 2

10- Trabzon

Genel Endeks Puanı: 53,38

Nüfusu: 824.352

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 3

9- Eskişehir

Genel Endeks Puanı: 56,84

Nüfusu: 915.418

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 4

8- Bursa

Genel Endeks Puanı: 57,13

Nüfusu: 3.214.571

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 5

7-Yalova

Genel Endeks Puanı: 58,07

Nüfusu: 304.780

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 6

6- Antalya

Genel Endeks Puanı: 59,1

Nüfusu: 2.696.249

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 7

5- Kocaeli

Genel Endeks Puanı: 59,98

Nüfusu: 2.102.907

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 8

4- Tekirdağ

Genel Endeks Puanı: 61,46

Nüfusu: 1.167.059

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 9

3- İzmir

Genel Endeks Puanı: 62,39

Nüfusu: 4.479.525

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 10

2-Ankara

Genel Endeks Puanı: 66,13

Nüfusu: 5.803.482

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Türkiye'de en yaşanılabilir 10 şehir: Forbes o illeri açıkladı - Resim: 11

1-İstanbul

Genel Endeks Puanı: 68,9

Nüfusu: 15 milyon 655 bin 924

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