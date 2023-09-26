Türkiye'de en çok tercih edilen meslekler belli oldu!

Areda Survey bin 100 kişinin katılımıyla önemli bir araştırmaya imza attı. Meslek tercihleri alanında en çok rağbet gören üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk oldu. Türk halkının meslek tercihinde önceliği ise yüzde 49,4 ile sevdiği alanda çalışmak, yüzde 18,1 ile dolgun maaş ve yüzde 13,2 ile konforlu çalışma olduğu ortaya çıktı.