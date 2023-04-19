Türkiye'de birçok insanda var: Eğer bu özelliklere sahipseniz, cezaevine girme riskiniz yüksek!
Cezaevleriyle ilgili çok dikkat çeken bir araştırma yapıldı ve kimlerin hapishaneye girme riskinin var olduğu bu incelemeyle ortaya çıktı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı... İşte hapishaneye girme potansiyeli olan insanların taşıdığı özellikler...
Avustralyalı akademisyenler, hangi sosyal faktörlerin bir kişinin hapse girme riskini artırdığını ölçmek için bir araştırma yürüttü. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde yapılan araştırmada bireylerin hapse girmesiyle sonuçlanabilecek 8 toplumsal faktör belirlendi.
Journal for Crime, Justice & Social Democracy adlı akademik dergide yayımlanan makalede 8 faktör sıralandı. Araştırmacılar, elde edilen bulguları ülkelerin politikalarını iyileştirmek ve insanların hapse girmesinin yarattığı toplumsal zararı ve maliyeti azaltmak için kullanmayı amaçlıyor.
Bulgulara göre bu nedenler arasında yoksulluk, kaynaklara erişimdeki eşitsizlik, çocuk ve gençlerin maruz kaldığı istismar, şiddet ve travmaya yeterince tepki verilmemesi gibi faktörler yer alıyor.
"Ceza hukuku sisteminin kendisinin suç oluşturacak şekilde işlemesi, gelecekte hapsedilme olasılığını azaltmak yerine artırır" diyen araştırmacılar, yerli halklara yönelik ırkçılığa da dikkat çekiyor: Özellikle Aborijin ve Torres Boğazı Adalı halkları ve engellilerin maruz kaldığı ırkçılık ve ayrımcılık da bunda etkili.