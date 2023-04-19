Türkiye'de birçok insanda var: Eğer bu özelliklere sahipseniz, cezaevine girme riskiniz yüksek!

"Ceza hukuku sisteminin kendisinin suç oluşturacak şekilde işlemesi, gelecekte hapsedilme olasılığını azaltmak yerine artırır" diyen araştırmacılar, yerli halklara yönelik ırkçılığa da dikkat çekiyor: Özellikle Aborijin ve Torres Boğazı Adalı halkları ve engellilerin maruz kaldığı ırkçılık ve ayrımcılık da bunda etkili.