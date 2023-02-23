Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var'

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yaralarını sarmaya çalışırken seçim tartışmaları da yeniden başladı. İktidar ve muhalefet partileri seçimle ilgili görüşlerini belirtirken, seçimin ertelenme ihtimali de gündeme geldi.