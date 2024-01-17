Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedi sayısında da dünya birincisi!

Tüm dünyada 2 milyar insanın sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağımlısı olduğunu söyleyen KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, bağımlıların yüzde 80'inin gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde yaşadığını dile getiriyor. Prof. Dr. Mecit Süerdem, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtiyor. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı Tütün Raporu'na göre ülkemizde 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'i sigara kullanıyor. Bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişi düzenli sigara içicisi. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) raporuna göre ise Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan. İkinci sıradaki Türkiye'de ise halkın yüzde 27,3'ü sigara içiyor. AB ortalaması ise yüzde 18,4.



Sigara bağımlılarının çoğunun sigara içmeyi çocukluk ve ergenlik döneminde denediklerini söyleyen Prof. Dr. Mecit Süerdem, sigara bağımlılarının yüzde 70'inin düzenli sigara içmeye 18 yaş civarında başladığını ve düzenli sigara içmeye başlayanların da birkaç yıl içinde günlük sigara içimini önemli oranda artırdıklarını dile getiriyor.