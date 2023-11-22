Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye kara kışa teslim olacak. Birçok kent için kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanna güncel hava durumu tahmin raporuna göre; Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Rize çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 3

RÜZGAR

İç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 6

MARMARA BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 22°C
Çok bulutlu

EDİRNE 11°C, 18°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın Güney ve batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 22°C
Çok bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 7

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 8

AKDENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 19°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 13°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 9

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 10

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! - Resim: 14
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