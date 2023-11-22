Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu