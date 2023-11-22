Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye kara kışa teslim olacak. Birçok kent için kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanna güncel hava durumu tahmin raporuna göre; Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Rize çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
İç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 22°C
Çok bulutlu
EDİRNE 11°C, 18°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın Güney ve batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 22°C
Çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 19°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 3°C, 13°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu