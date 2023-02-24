Türkiye için yeni kriz kapıda: Uyarılar peş peşe geldi

'90 GÜNLÜK SU VAR'

"Bugün (23 Şubat) İstanbul İSKİ içme suyu barajlarındaki doluluk oranı %35. Geçen yıl bu zaman % 84 idi. Bugün barajlarda 308 milyon m3 su var. Bu suyun hepsi şehre verilse (%10 dip suyudur) 90 günlük su var demektir. Bu değerlerde yaza girersek susuzluk kapıda. Yağmuru hasat edelim.