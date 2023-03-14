Türkiye için son 47 gün: Böyle devam ederse zor günler kapıda

SON 47 GÜNÜMÜZ KALDI

Türkiye'de istenildiği gibi yağmur yağması için geriye 47 günümüz kaldı. Eğer Nisan ayının son günü olan 30 Nisan'a kadar 47 gün içinde istenildiği kadar yağmur yağmazsa bizi bu yaz zor günler bekliyor.