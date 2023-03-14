Türkiye için son 47 gün: Böyle devam ederse zor günler kapıda

Türkiye'de kuraklık her geçen gün etkisini biraz daha hissettiriyor. İstanbul'da dün beklenen oranda yağmur yağmamasının ardından gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Eğer Nisan ayının son günü olan 30 Nisan'a kadar 47 gün içinde istenildiği kadar yağmur yağmazsa bizi bu yaz zor günler bekliyor.

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Türkiye için son 47 gün: Böyle devam ederse zor günler kapıda - Resim: 1

Avrupa'da başlayan kuraklık dalgası, zaten halihazırda kuraklık sıkıntısı çeken Türkiye'de de ciddi şekilde hissedilmeye başlandı. 

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Türkiye için son 47 gün: Böyle devam ederse zor günler kapıda - Resim: 2

BARAJLAR BOŞ KALDI

Türkiye'de kış aylarının istenildiği gibi karlı ve yağışlı geçmemesinin ardında barajlar boş kaldı, birçok ilde yaşayan vatandaşlarımıza "suları tasarruflu kullanın" uyarısı yapıldı.

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Türkiye için son 47 gün: Böyle devam ederse zor günler kapıda - Resim: 3

MART AYINDA BEKLENİYORDU

Özellikle İstanbul'da mart ayında yoğun yağış bekleniyordu ancak dün İstanbul'da etkili olan yağmur istenilen seviyeye bir türlü çıkmadı. Durum böyle olunca gözler önümüzdeki haftalara çevrildi. 

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Türkiye için son 47 gün: Böyle devam ederse zor günler kapıda - Resim: 4

SON 47 GÜNÜMÜZ KALDI

Türkiye'de istenildiği gibi yağmur yağması için geriye 47 günümüz kaldı. Eğer Nisan ayının son günü olan 30 Nisan'a kadar 47 gün içinde istenildiği kadar yağmur yağmazsa bizi bu yaz zor günler bekliyor. 

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