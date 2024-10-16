Türkiye Bu Savcıyı Konuşuyor: Sevgilisinin Eski Aşklarını Tek Tek Gözaltına Aldırdı
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Cengiz'in avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı öne sürüldü. Cengiz hakkındaki iddialarla ilgili, "Açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.
Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Av. Ömer Uras Kayahan yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Av. Ömer Uras Kayahan’ın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Avukat Ömer Uras Kayahan 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.
Av. Ömer Uras Kayahan, dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.
Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Özmekik, isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.
Hem yanında çalışan personelin hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Özmekik, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.
Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcı Cengiz'in kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü.
Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz ise hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.