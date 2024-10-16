Türkiye Bu Savcıyı Konuşuyor: Sevgilisinin Eski Aşklarını Tek Tek Gözaltına Aldırdı

Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Özmekik, isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Hem yanında çalışan personelin hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Özmekik, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.