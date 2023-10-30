Türkiye Ata'sına koştu! Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısı açıklandı
Türkiye'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü kutlanırken, Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısında rekor kırıldı.
Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."