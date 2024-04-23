Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi

Bayramların bu etkinliklerle daha da güzel hale geldiğini dile getiren Deniz, "Türk Yıldızları'nı Antalya'da ilk kez izliyorum. Eşim ve çocuğumla güzel vakit geçirmek için gösteriye geldik. Gayet güzel vakit geçirdik. Çok hoşumuza gitti." diye konuştu.