Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk Yıldızları
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Antalya Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi izledi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 2

Antalya semalarında yaklaşık 35 dakika uçan NF-5 tipi süpersonik 5 savaş uçağının gösterisi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 3

Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 4

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 5

Ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek veren vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt aldı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 6

Gösteriyi izleyenlerden Semiha Çıtırgı, AA muhabirine, gösterinin nefes kesici olduğunu belirtti. Türk Yıldızları'nın gösterisini izlerken çok heyecanlandığını kaydeden Çıtırgı, "Milli duygularım bir kat daha kabardı. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Muhteşem bir gösteriydi, gurur duydum." dedi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 7

Gösteriyi ailesiyle izleyen Serdar Deniz ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 8

Bayramların bu etkinliklerle daha da güzel hale geldiğini dile getiren Deniz, "Türk Yıldızları'nı Antalya'da ilk kez izliyorum. Eşim ve çocuğumla güzel vakit geçirmek için gösteriye geldik. Gayet güzel vakit geçirdik. Çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya semalarında böyle görüntülendi - Resim: 9

İlkokul öğrencisi Ada Deniz ise ilk kez izlediği Türk Yıldızları gösterisinin çok güzel olduğunu, gösteride en çok, gökyüzüne bırakılan renkli dumanları beğendiğini söyledi.

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