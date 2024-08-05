Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Durduruldu

Yaz sezonunun ortalarına girilirken, çok sayıda çalışan yıllık izninde tatil tercihini yurt dışından yana kullandı.



Türkiye'de görülen yüksek enflasyon sonrasında hızla artan fiyatlar, yerli turistin Avrupa'ya yönelmesine neden olurken, Schengen ülkelerine yapılan rekor seviyede başvuru, Avrupa'nın Türk vatandaşlarına kapılarını kapatmasına neden oldu.



VİZESİ REDDEDİLEN İTİRAZ EDEMEYECEK



Bu yıl itibarıyla Türkiye'den yapılan başvurular için ret oranını yüzde 20 seviyelerine çekerek tarihin en yüksek ret rakamlarının görülmesine neden olan Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarının vize başvurularına ilişkin yeni bir değişikliği devreye soktu.