Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Durduruldu
Avrupa Ülkeleri, Schengen bölgesini ziyaret edecek Türk vatandaşlarına yönelik vize protokolünde değişikliğe gitti. Almanya, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Türk vatandaşlarının başvurularının reddedilmesi halinde itiraz haklarını 30 Haziran 2025 tarihine kadar incelemeye almayacak. Ayrıca vize başvuruları için verilen randevularda tarih aralıkları 8 ay sonrasına kadar ertelenebilecek.
Yaz sezonunun ortalarına girilirken, çok sayıda çalışan yıllık izninde tatil tercihini yurt dışından yana kullandı.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon sonrasında hızla artan fiyatlar, yerli turistin Avrupa'ya yönelmesine neden olurken, Schengen ülkelerine yapılan rekor seviyede başvuru, Avrupa'nın Türk vatandaşlarına kapılarını kapatmasına neden oldu.
VİZESİ REDDEDİLEN İTİRAZ EDEMEYECEK
Bu yıl itibarıyla Türkiye'den yapılan başvurular için ret oranını yüzde 20 seviyelerine çekerek tarihin en yüksek ret rakamlarının görülmesine neden olan Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarının vize başvurularına ilişkin yeni bir değişikliği devreye soktu.
Bu ay itibarıyla hayata geçirilen yeni sistemde Almanya, Türk vatandaşlarının vize ret işlemlerinde itirazları 30 Haziran 2025 tarihine kadar askıya aldı. Bir başka deyişle gerekçe gösterilmeksizin Almanya'dan ret yiyen vatandaşlar, 10 ay boyunca itiraz dilekçesi sunamayacak.
UYGULAMAYA 'TÜRKİYE EKONOMİSİ' GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na rağmen, Türk vatandaşlarına vizeyi kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırmış durumda. Bunun nedeni, vize alıp Avrupa'ya gelenlerin çoğunun ekonomik göç niyetinde olduğu şeklinde açıklanıyor.
VİZELERİ KOLAYLAŞTIRIRSAK TÜRKİYE'DE KİMSE KALMAZ
Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilileri, Türk vatandaşlarına vize verilmesinin sınırsız bir göç dalgası yaratabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, Diplomatlar tarafından, 'Türklere vizeyi kolaylaştırırsak Avrupa'da kimse kalmaz. Herkes Avrupa'ya gitmek ister' şeklinde yorumlar yapılıyor.