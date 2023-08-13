Türk Lirası'nın değer kaybetmesi onlara yaradı... İngilizler, Türkiye'deki krizi tatil fırsatına çevirdi

TÜRKİYE’YE OLAN TALEPTE UÇUŞ SAYISI ETKİLİ OLDU

Bloomberg’de yer alan habere göre; On The Beach uçuş kapasitesindeki keskin artışın Türkiye’ye tatil talebindeki artışı da tetiklediğini söyledi.

2019’a kıyasla Türkiye gelen yolcu sayısı 1,2 milyon artarken 2025’e kadar 1,6 milyonluk artışın yaşanması ve toplam 5 milyona yolcu sayısına ulaşılması bekleniyor.

Heathrow Havalimanı cuma günü yaptığı duyuruda, 73 binden fazla kişinin Türkiye’ye uçmasıyla temmuzda Türkiye’ye yapılan uçuşların şimdiye kadarki en yoğun ay olduğunu kaydetti.

Havayolu Jet2.com ise geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye uçuş programının 2018’e oranla üç katından daha fazla olduğunu açıkladı.