Türk Gastronomisinin Efsane İsmiydi: Arif Develi Hayatını Kaybetti

Gaziantep’in ünlü kebap zinciri Develi restoranlarının kurucusu Arif Develi, hayatını kaybetti. Türk gastronomi dünyasında önemli bir iz bırakan Develi'nin cenazesiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Arif Develi'nin cenazesinin perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

DEVELİ RESTORAN'DAN AÇIKLAMA

Develi Restoran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arif Develi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Paylaşımda, "Canımız, herkesin sevdiği, kıymetlimiz Arif Develi'yi kaybettik. Tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.