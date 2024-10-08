Türk Gastronomisinin Efsane İsmiydi: Arif Develi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in ünlü restoran zinciri Develi restoranlarının kurucusu olan Arif Develi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep’in ünlü kebap zinciri Develi restoranlarının kurucusu Arif Develi, hayatını kaybetti. Türk gastronomi dünyasında önemli bir iz bırakan Develi'nin cenazesiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı.
Arif Develi'nin cenazesinin perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
DEVELİ RESTORAN'DAN AÇIKLAMA
Develi Restoran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arif Develi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Paylaşımda, "Canımız, herkesin sevdiği, kıymetlimiz Arif Develi'yi kaybettik. Tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.
ARİF DEVELİ KİMDİR?
Küçük yaşlarda gastronomi dünyasına adım atan Arif Develi, henüz 6 yaşındayken dedesinin 30 metrekarelik küçük restoranında çalışmaya başladı. 22 yaşında İstanbul’a taşınan Develi, “Merhaba Şehr-i İstanbul” diyerek esnaflık serüvenine atıldı. Develi, Samatya’da lezzet tutkunlarını ağırlamaya başladı. 111 yıllık geçmişiyle Develi'yi büyük bir marka haline getirdi. Develi, bugün bir gastronomi efsanesi haline geldi.
Arif Develi'nin zengin yaşam hikayesi, “Arif Olmak” adlı belgeselle ölümsüzleştirildi. Gaziantep ve İstanbul mutfak kültürüne önemli izler bıraktı.