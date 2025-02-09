Türk Denizciliğine Damga Vuracak Projede İlk Adım Atıldı, Yakıt İkmali Yapmadan 60 Gün Denizlerde Yol Alabilecek
TGC Anadolu’dan 2 kat büyük, 50 uçak kapasiteli, yakıt ikmali yapmadan 60 gün denizlerde yol alabilecek Türk Savunma Sanayisi’nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan için hazırlıklar başladı. 40’tan fazla savunma sanayisi şirketinin görev alacağı projede, geminin yapımında kullanılacak sacların kesimi İstanbul Tersanesi’nde gerçekleştirildi. İşte yeni nesil uçak gemisinin detayları…
Kaynak: Hürriyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılan Savunma Sanayisi İcra Komitesi toplantısında tasarım aşaması başlatılan yeni nesil uçak gemisi için hazırlıklar başladı.
Hürriyet’ten Selçuk Böke’nin haberine göre, yeni nesil uçak gemisinin yapımında kullanılacak sacların kesimi İstanbul Tersanesi’nde gerçekleştirildi.
TGC ANADOLU'DAN 2 KAT DAHA BÜYÜK
İsmi henüz konulmayan tasarımın TGC Anadolu’dan 2 kat büyük olacağı ifade edilirken, geminin güvertesinde 20, hangarında 30 uçak taşınabileceği öğrenildi.
Geminin uçuş güvertesi için savunma sanayi firmaları BAYKAR ve TUSAŞ ile yoğun çalışmalar yapılırken, gemide bölgedeki kara üslerine bağımlı olmadan hava operasyonları yapılabileceği ifade edildi.
800 KİŞİLİK MÜRETTEBAT
Alınan bilgilere göre, 800 kişilik mürettebatın görev yapabileceği milli uçak gemisi, yakıt ikmali yapmadan 60 gün denizlerde yol alabilecek.
İlk etapta Bayraktar TB3, ANKA 3 ve Kızılelma İnsansız Hava Araçları ve Hürjet’in deniz varyantı konuşlandırılması hedeflenen geminin 50 uçak kapasitesine sahip olması planlanıyor.
285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10.1 metre su çekimi, 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanan milli uçak geminin direnç ve sevk analizleri yapıldı. Milli uçak gemisinin proje ve yapımında 40’tan fazla savunma sanayisi şirketi görev alacak.
Milli uçak gemisi, sadece askeri operasyonlarda değil insani yardım, tahliye operasyonları ve doğal felaketlere müdahale gibi sivil alanlarda da kullanılabilecek.