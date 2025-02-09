Türk Denizciliğine Damga Vuracak Projede İlk Adım Atıldı, Yakıt İkmali Yapmadan 60 Gün Denizlerde Yol Alabilecek

285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10.1 metre su çekimi, 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanan milli uçak geminin direnç ve sevk analizleri yapıldı. Milli uçak gemisinin proje ve yapımında 40’tan fazla savunma sanayisi şirketi görev alacak.

Milli uçak gemisi, sadece askeri operasyonlarda değil insani yardım, tahliye operasyonları ve doğal felaketlere müdahale gibi sivil alanlarda da kullanılabilecek.