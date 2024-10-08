Tunceli'de Süper Hasat Zamanı: Beyni Fişek Gibi Geliştiriyor, Tüketen Fil Hafızasına Sahip Oluyor

250 TON HASAT EDİLDİ

Tunceli’de yılda yaklaşık 250 ton cevizin yetiştirildiği belirtilirken, hasada başlanan ilçeler arasında Pülümür öne çıkıyor. Ceviz hasadı, burada imece usulüyle gerçekleştiriliyor. Mahmut Ateş, ilçede esnaflık ve tarımla uğraştığını belirterek, "Atıl durumda olan 20 dönüme yakın bir arazide ceviz üretimi yapıyoruz. Bunu kolektif bir şekilde arkadaşlarla beraber gerçekleştiriyoruz," dedi.

HASAT SÜRECİ ZORLU GEÇTİ

Cevizlerin bulunduğu alanı el birliğiyle oluşturduklarını ifade eden Ateş, hasat sürecinin zahmetli olduğunu dile getirerek, "Cevizlerin toplanması ve kurutulması en az 20 günümüzü alıyor," şeklinde konuştu. Ülkenin ekonomik durumu nedeniyle insanların alım gücünün düşük olduğunu vurgulayan Ateş, "Buradan para kazanıyor değiliz. Zaten yaptığımız masraf, alacağımız paradan fazla," ifadelerini kullandı.

Murat Ateş ise son 30 yılda ilçede herkesin kapısının önünde ceviz ekmeye başladığını belirtti. Ceviz, bal ile birlikte üretiliyor ve "Yeter ki toprakla bütünleşin, toprak size her şeyi veriyor," dedi.