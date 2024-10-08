Tunceli'de Süper Hasat Zamanı: Beyni Fişek Gibi Geliştiriyor, Tüketen Fil Hafızasına Sahip Oluyor
Tunceli’de, ekim ayıyla birlikte zor ve zahmetli ceviz hasadına başlandı. Yüksek ceviz ağaçlarından meyvelerini toplamak için vatandaşlar, uzun sırıklarla silkeleme işlemi gerçekleştiriyor. Cevizler, kovalarla toplandıktan sonra bazı yerlerde el yardımıyla, bazı yerlerde ise ceviz soyma makineleri kullanılarak yeşil kabuklarından ayrılıyor.
Kaynak: AA
Ceviz, vücut sağlığı açısından birçok fayda sunuyor. Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan ceviz, kalp hastalığı riskini azaltmakla kalmayıp bağırsak sağlığını da destekliyor. Kabuklarından ayrılan cevizler, kurumaları için yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletildikten sonra, teneke ya da kilo hesabıyla iç piyasa ve civar illerde satışa sunuluyor.
250 TON HASAT EDİLDİ
Tunceli’de yılda yaklaşık 250 ton cevizin yetiştirildiği belirtilirken, hasada başlanan ilçeler arasında Pülümür öne çıkıyor. Ceviz hasadı, burada imece usulüyle gerçekleştiriliyor. Mahmut Ateş, ilçede esnaflık ve tarımla uğraştığını belirterek, "Atıl durumda olan 20 dönüme yakın bir arazide ceviz üretimi yapıyoruz. Bunu kolektif bir şekilde arkadaşlarla beraber gerçekleştiriyoruz," dedi.
HASAT SÜRECİ ZORLU GEÇTİ
Cevizlerin bulunduğu alanı el birliğiyle oluşturduklarını ifade eden Ateş, hasat sürecinin zahmetli olduğunu dile getirerek, "Cevizlerin toplanması ve kurutulması en az 20 günümüzü alıyor," şeklinde konuştu. Ülkenin ekonomik durumu nedeniyle insanların alım gücünün düşük olduğunu vurgulayan Ateş, "Buradan para kazanıyor değiliz. Zaten yaptığımız masraf, alacağımız paradan fazla," ifadelerini kullandı.
Murat Ateş ise son 30 yılda ilçede herkesin kapısının önünde ceviz ekmeye başladığını belirtti. Ceviz, bal ile birlikte üretiliyor ve "Yeter ki toprakla bütünleşin, toprak size her şeyi veriyor," dedi.
KİLOSU 250 LİRADAN SATILIYOR
Tunceli’nin Pülümür ilçesinin yanı sıra Nazımiye, Hozat, Ovacık, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde de ceviz hasadına başlandığı belirtilirken, cevizlerin kilosunun ortalama 250 liradan satıldığı kaydedildi.
Ceviz tüketiminin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Günde bir avuç ceviz yemek, bu kuruyemişin faydalarından yararlanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, badem gibi diğer kuruyemişlerle bir gece önceden ıslatıp sabahları bu sağlıklı kuruyemişlerle oruç açmak da öneriliyor.
CEVİZİN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI
Kalp Sağlığını Destekler: Ceviz, kalp-sağlıklı gıda kriterlerini karşılayan bir besindir. Düşük sodyum, doymuş ve trans yağ oranları ile birlikte A ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, protein ve diyet lifi açısından zengin olup, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
Hafızayı Güçlendirir: Ceviz tüketimi, beyin fonksiyonları ve hafıza üzerinde olumlu etkiler gösterir. Düzenli ceviz tüketimi, iltihapları azaltabilir ve serbest radikalleri uzak tutabilir, bu da Alzheimer hastalığı ve demansa karşı koruma sağlayabilir.
Stresi Azaltır: Ceviz, stres ve depresyon seviyelerini iyileştirir. 16 hafta süren bir araştırma, günde iki porsiyon ceviz yemenin zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.
Bağırsak Sağlığını İyileştirir: Ceviz, bağırsak sağlığını destekleyebilir. Prebiyotik etkisi sayesinde mide-bağırsak sistemindeki faydalı mikroplar için bir besin kaynağı işlevi görebilir.