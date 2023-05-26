Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın'
Yaz aylarında sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bir ayda yağacak yağmurun bir saat içinde yağabileceğine yönelik tahminler bulunurken belediyelere ve vatandaşlara yaz hazırlığı konusunda uyarı yapıldı.
Türkiye’de beklenen yaz ayları henüz gelmedi. Özellikle Haziran ayının 7-8’ine kadar sağanak yağışların etkili olacağı tahmini yapılıyor. Ayrıca Columbia Üniversitesi tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye’yi normallerden daha yağışlı bir yaz mevsimi bekliyor.
Özellikle yazın şiddetli yağış hücrelerinin oluşması beklenirken belediyelere büyük iş düşüyor.
“BELEDİYELER YAZA HAZIRLIĞI HIZLANDIRMALI”
Bu konuda uyarılar ise peşe peşe geliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyelere yaz ayları için hazırlık yapmaya davet etti.
Ökten paylaşımında, “Columbia Üniversitesi Türkiye için normallerden daha yağışlı bir Yaz mevsimi bekliyor. Dünya modelleri genel olarak bu yönde işaretler veriyor. Yazın yer seviyesi ısındıkça çok daha şiddetli yağış hücreleri oluşacak. Belediyeler Yaz'a hazırlığı hızlandırmalı...” ifadelerine yer verdi.