Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın'

Türkiye’de beklenen yaz ayları henüz gelmedi. Özellikle Haziran ayının 7-8’ine kadar sağanak yağışların etkili olacağı tahmini yapılıyor. Ayrıca Columbia Üniversitesi tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye’yi normallerden daha yağışlı bir yaz mevsimi bekliyor.