Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!

Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bunu yapan tapu sahiplerine rekor bir ceza geliyor.

Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 1

Konut fiyatlarında artan fahiş fiyatları düşürmek için yeni düzenleme geldi. 1 Kasımda başlaması planlanan düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 2

Türkiye genelinde enflasyon zamları ülkeyi etkisi altına almışken konut fiyatları da uçtu. Yaşanan bu gelişmelerden sonra konuyla alakalı fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 1 Kasım itibarıyla yeni düzenlemeye gidiliyor.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 3

Milli Gazete'de yer alan habere göre, yeni sistem birlikte olmayan sahte dairler ile konut piyasasını yükseltmeye çalışan kişilerin engelleneceği ve cezalandırılacakları belirtiliyor.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 4

SAHTE İLANLAR DÜŞECEK

Konuyla alakalı Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Başaran tapu kayıtlarından ilanların nasıl düşürüleceğini belirtti.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 5

Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek. Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 6

Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek. O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz. e-devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız. " dedi.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 7

Konut fırsatçılığını sona erdirmek için geçilmesi planlanan yeni uygulamada E-devlet üzerinden tapu bilgilerini doğrulamayanlar ilan veremeyecek. Bu sayede fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar ortadan kalkacak.

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Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! - Resim: 8
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