Tüm Marketlerde Sigara Satışı Yasaklandı! Ciddi Yaptırımlar Uygulanacak

İstifa eden Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke (Vooruit), sigara ve elektronik sigara satışlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını vurguladı. Meclis'te yaptığı konuşmada kuralları ihlal eden dükkanlara sert yaptırımlar uygulanacağını ve gerektiğinde kapatma cezalarının gündeme geleceğini belirtti. Vandenbroucke, “Dinlemek istemeyen, hissedecek” ifadelerine yer verdi.

KİMLİK SORULACAK

Flaman Alkol ve Uyuşturucu Uzmanlık Merkezi'nin gençler arasında yaptığı araştırma, sigara ve elektronik sigara kullanımının kızlar ve erkekler arasında eşit seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Özellikle 16 yaş altı gençlerin tütüne kolay erişimi konusunda duyduğu endişeyi dile getiren Vandenbroucke, yasal düzenlemelere dikkat çekerek, 25 yaşından küçük görünen müşterilere kimlik sorulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.