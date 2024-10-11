Tüm Marketlerde Sigara Satışı Yasaklandı! Ciddi Yaptırımlar Uygulanacak
O ülkede sigara ve elektronik sigara satışlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Kurallara uymayan işletmeler kapatma cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İstifa eden Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke (Vooruit), sigara ve elektronik sigara satışlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını vurguladı. Meclis'te yaptığı konuşmada kuralları ihlal eden dükkanlara sert yaptırımlar uygulanacağını ve gerektiğinde kapatma cezalarının gündeme geleceğini belirtti. Vandenbroucke, “Dinlemek istemeyen, hissedecek” ifadelerine yer verdi.
KİMLİK SORULACAK
Flaman Alkol ve Uyuşturucu Uzmanlık Merkezi'nin gençler arasında yaptığı araştırma, sigara ve elektronik sigara kullanımının kızlar ve erkekler arasında eşit seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Özellikle 16 yaş altı gençlerin tütüne kolay erişimi konusunda duyduğu endişeyi dile getiren Vandenbroucke, yasal düzenlemelere dikkat çekerek, 25 yaşından küçük görünen müşterilere kimlik sorulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.
TEK KULLANIMLIK ELEKTRONİK SİGARA YASAKLANACAK
Bakan, ticaret federasyonu Comeos'u da sahada sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda uyaracağını ve denetimlerin artırılacağını söyledi. Ayrıca, 1 Ocak 2025 itibarıyla Belçika'nın, Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklayan ilk ülke olacağını duyurdu. Vandenbroucke, Hollanda'daki gibi aromalı elektronik sigaraların yasaklanması önerisini de desteklediğini ifade etti.