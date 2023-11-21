TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Peki illere göre bu durum nasıl? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
Türkiye'nin ortalama yaşam beklentisi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 4 yıl altında bulunuyor. Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi?
İşte Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler…
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5