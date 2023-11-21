TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Peki illere göre bu durum nasıl? İşte detaylar…

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 2

Türkiye'nin ortalama yaşam beklentisi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 4 yıl altında bulunuyor. Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi?

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 3

İşte Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan şehirler…

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 4

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 5

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 6

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 7

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 8

6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 9

5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 10

4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 11

3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 12

2 - MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

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TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller - Resim: 13

1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

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