TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede

TÜİK'in yeni verilerine göre Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeline sahip ilçeler ortaya çıktı. Listede İstanbul'dan da üç ilçe yer alıyor. İşte o liste...

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 1

Malatya- Akhisar

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 2

Antalya- Alanya

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 3

İstanbul- Bağcılar

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 4

Balıkesir- Bandırma

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 5

Şırnak- Cizre

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 6

Ankara- Çankaya

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 7

Balıkesir- Edremit

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 8

Van Erciş

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 9

Zonguldak- Ereğli

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 10

Diyarbakır- Ergani

10 26
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 11

İstanbul- Esenyurt

11 26
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 12

Kocaeli- Gebze

12 26
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 13

Hatay- İskenderun

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 14

Adıyaman- Kahta

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 15

Konya- Ereğli

15 26
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 16

İstanbul- Küçükçekmece

16 26
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 17

Antalya- Manavgat

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 18

Bursa- Osmangazi

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 19

Ankara- Polatlı

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 20

Adana- Seyhan

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 21

Şanlıurfa- Siverek

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 22

Mersin- Tarsus

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 23

Kırklareli- Lüleburgaz

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 24

Ordu- Ünye

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 25

Hakkari- Yüksekova

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TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede - Resim: 26

Adana- Kozan

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