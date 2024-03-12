TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede
TÜİK'in yeni verilerine göre Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeline sahip ilçeler ortaya çıktı. Listede İstanbul'dan da üç ilçe yer alıyor. İşte o liste...
Malatya- Akhisar
Antalya- Alanya
İstanbul- Bağcılar
Balıkesir- Bandırma
Şırnak- Cizre
Ankara- Çankaya
Balıkesir- Edremit
Van Erciş
Zonguldak- Ereğli
Diyarbakır- Ergani
İstanbul- Esenyurt
Kocaeli- Gebze
Hatay- İskenderun
Adıyaman- Kahta
Konya- Ereğli
İstanbul- Küçükçekmece
Antalya- Manavgat
Bursa- Osmangazi
Ankara- Polatlı
Adana- Seyhan
Şanlıurfa- Siverek
Mersin- Tarsus
Kırklareli- Lüleburgaz
Ordu- Ünye
Hakkari- Yüksekova
Adana- Kozan