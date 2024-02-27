TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!

Türkiye'de il olma kriterlerini karşılayan 25 ilçenin il olabileceği konuşulurken, o ilçeler de belli oldu.

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 1

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı.

1999'dan beri il sayısı artmazken, il olma kriterini karşılayan 25 ilçenin olduğu belirtildi.

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 2

8 KRİTER VAR

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlar:

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 4

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 5

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 6

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 7

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 8

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 9

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 10

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 11

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 12

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 13

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 14

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 15

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 16

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

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TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! - Resim: 17
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