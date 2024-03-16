TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti. Ayrıca ülke genelinde en çok kullanılan soy isimleri de belli oldu.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri belli oldu.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 2

TÜİK nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi ‘Mehmet' (1 milyon 298 bin 836), en çok kullanılan kadın imi ise ‘Fatma' (1 milyon 177 bin 80) olarak açıklandı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 3

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOY İSİM

Ayrıca ülke genelinde en çok kullanılan soy isimlerinin de ‘Yılmaz' (1 milyon 171 bin 14), ‘Kaya' (888 bin 828) ve ‘Demir' (864 bin 643) olduğu ifade edildi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 4

SON YILLARDA BEBEKLERE VERİLEN İSİMLER

Son yıllarda ise bebeklere verilen isimlerde ‘Alparslan', ‘Göktuğ', ‘Ömer Asaf', ‘Metehan', ‘Defne', ‘Asel', ‘Asya' ve ‘Zümra' gibi isimlerin sıklığı dikkat çekti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 5

SAMSUN'DA EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER

Karadeniz Bölgesi'ndeki en fazla doğum oranına sahip il olan Samsun'da en çok kullanımda olan erkek ismi ‘Mustafa' (18 bin 874), en çok kullanılan kadın ismi de ‘Fatma' (22 bin 788) olarak açıklandı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 6

SAMSUN'DA BEBEKLERE VERİLEN EN ÇOK İSİM

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 235 ile ‘Alparslan' oldu. Bu ismi ‘Göktuğ' (138) ve ‘Metehan' (84) takip etti. Kız bebeklerinde ise Samsun'da ‘Asel' (116) ismi 1'inci sırada yer alırken, bu ismi ‘Defne' (111) ve ‘Zümra' (106) takip etti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 7

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER

Öte yandan Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilden Çorum hariç Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Tokat, Trabzon, Zonguldak ve Rize'de 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim ‘Alparslan' oldu. Çorum'da ise ‘Göktuğ' ismi en çok verilen erkek ismi oldu.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti! - Resim: 8

Ayrıca Artvin, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Rize'de kız çocuklarına en çok verilen isim ‘Asel' olarak kayıtlara geçti. Amasya, Ordu, Giresun ve Karabük'te kız çocuklarına en çok verilen isim ‘Defne' oldu. Rize ve Tokat'ta ise kız çocuklarına en çok ‘Asya' ismi verildi.

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