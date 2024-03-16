TÜİK açıkladı: Türkiye'de en çok kullanılan isimler dikkat çekti!

Ayrıca Artvin, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Rize'de kız çocuklarına en çok verilen isim ‘Asel' olarak kayıtlara geçti. Amasya, Ordu, Giresun ve Karabük'te kız çocuklarına en çok verilen isim ‘Defne' oldu. Rize ve Tokat'ta ise kız çocuklarına en çok ‘Asya' ismi verildi.