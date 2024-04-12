TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler

TÜİK, mezunlarına en çok para kazandıran 10 bölümü açıkladı.

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) mezunlarına en çok para kazandıran bölümleri açıkladı.

İşte TÜİK verilerine göre en çok para kazandıran bölümler:

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 2

10. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 3

9. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 4

8. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 5

7. Havacılık ve Uzay Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 6

6. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 7

5. Uçak Bakım ve Onarım

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 8

4. Havacılık Elektrik ve Elektroniği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 9

3. Matematik Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 10

2. Uçak Mühendisliği

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TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler - Resim: 11

1. Pilotaj

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