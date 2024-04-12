TÜİK açıkladı: Mezun olduğunuzda size en çok para kazandıracak bölümler
TÜİK, mezunlarına en çok para kazandıran 10 bölümü açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) mezunlarına en çok para kazandıran bölümleri açıkladı.
İşte TÜİK verilerine göre en çok para kazandıran bölümler:
10. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
9. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
8. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
7. Havacılık ve Uzay Mühendisliği
6. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
5. Uçak Bakım ve Onarım
4. Havacılık Elektrik ve Elektroniği
3. Matematik Mühendisliği
2. Uçak Mühendisliği
1. Pilotaj