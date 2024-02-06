TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı: Yabancı sayısı azalıyor, yaşlı sayısı artıyor
Açıklanan nüfus verilerine göre, ülkedeki yabancı sayısı 1 yılda 253 bin 293 kişi azaldı. Ayrıca nüfus artış hızının düştüğü ve yaşlı nüfusun arttığı görülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), güncel Türkiye nüfusunu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıkladı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak belirlendi.
NÜFUS ARTIŞ HIZINDA AZALMA
Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.
YABANCI SAYISI DÜŞÜYOR
Verilere göre, ülkede yaşayan yabancı uyruklu sayısında 1 yılda 253 bin 293 kişilik bir azalma oldu.
Güncel yabancı nüfusu 1 milyon 570 bin 543 kişi olarak belirtildi.
Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturuyor.
KIRSAL NÜFUSUNDA ARTIŞ
Açıklanan verilere göre 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.
İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 655 BİN 924 KİŞİ OLDU
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.
NÜFUSU EN DÜŞÜK ŞEHİR BAYBURT
Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.
TÜRKİYE YAŞLANIYOR
Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.
Geçtiğimiz yıl 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.