TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi

İddiaya göre Sevinç'in çeyrek final ve devamındaki önemli maçları anlatması ve Kerem Öncel'e nispeten daha önemsiz olan grup maçlarının verilmesi, iki isim arasında büyük bir huzursuzluk yarattı.



"MAÇLARI TÜRKÇE İZLEYEMİYORUZ, ANLATIM KALİTESİ ORTADA"



Zamanla kurum içerisinde yaşanan cepheleşmenin ardından Sevinç, bu yıl herhangi bir açıklama yapmadan TRT'deki görevini bırakmış ve voleybol maçlarını Youtube'da katıldığı kanal üzerinden değerlendirmişti. İki ismin arasındaki sorunun ortaya çıkması ise Mehmet Sevinç'in TRT'deki maç anlatımına yönelik sert sözleriyle ortaya çıktı.



Kendisi gibi TRT'de voleybol maçlarını anlatması ile bilinen spiker Kerem Öncel ile aralarında büyük bir rekabet olduğu bilinen isim, bir+bir isimli Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda eski çalışma arkadaşı hakkında sert ifadeler kullandı.



