TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi
Paris 2024'te çeyrek finale kalmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, TRT'de yayınlanan maçlar ile milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu yılın başında uzun süredir Filenin Sultanları'nın maçlarını anlatması ile bilinen spiker Mehmet Sevinç TRT'den ayrılırken, ayrılığın voleybol maçlarını kimin anlatacağına yönelik tartışmalar nedeniyle ortaya çıktığı öğrenildi.
2023 yazında Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan altın madalyalar ile Türkiye'yi sevince boğan A Milli Kadın Voleybol Takımı, nefes kesen maçlarıyla milyonları TRT ekranlarına toplamıştı.
Filenin Sultanları'nın maçları hem televizyon hem de internet platformunda izlenme rekorları kırarken, bu yıl yapılan Olimpiyat Oyunları nedeniyle spikerler arasında büyük bir rekabet ortaya çıktı.
SPİKERLER, MAÇ ANLATIMLARI İÇİN BİRBİRİNE GİRDİ
Çok uzun süredir TRT'de spikerlik yapan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı maçlarının tanınan sesi olan Mehmet Sevinç, sürpriz bir karar ile bu yıl TRT'den ayrılmıştı. Ünlü spikerin TRT'den neden ayrıldığı merak konusu olurken, bu duruma kurum içerisinde Kerem Öncel ile yaşanan tartışmaların zemin hazırladığı ortaya çıktı.
İddiaya göre Sevinç'in çeyrek final ve devamındaki önemli maçları anlatması ve Kerem Öncel'e nispeten daha önemsiz olan grup maçlarının verilmesi, iki isim arasında büyük bir huzursuzluk yarattı.
"MAÇLARI TÜRKÇE İZLEYEMİYORUZ, ANLATIM KALİTESİ ORTADA"
Zamanla kurum içerisinde yaşanan cepheleşmenin ardından Sevinç, bu yıl herhangi bir açıklama yapmadan TRT'deki görevini bırakmış ve voleybol maçlarını Youtube'da katıldığı kanal üzerinden değerlendirmişti. İki ismin arasındaki sorunun ortaya çıkması ise Mehmet Sevinç'in TRT'deki maç anlatımına yönelik sert sözleriyle ortaya çıktı.
Kendisi gibi TRT'de voleybol maçlarını anlatması ile bilinen spiker Kerem Öncel ile aralarında büyük bir rekabet olduğu bilinen isim, bir+bir isimli Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda eski çalışma arkadaşı hakkında sert ifadeler kullandı.
Paris 2024 öncesinde Antalya'da yapılan VNL grup karşılaşmalarını değerlendirdiği bir videoda Mehmet Sevinç, yabancı spikerlerin maç anlatımından övgüyle bahsetti.
YENİ BİR İSİMLE ANLAŞILABİLİR
Devamında Sevinç, karşılaşmaları Türkçe izleyemediğini belirterek "Biz Türkçe izleyemiyoruz maalesef, anlatım kalitesi malum" sözleri ile TRT spikeri Kerem Öncel'i eleştirdi. Şu anda devam eden Paris 2024 karşılaşmalarını TRT'de Kerem Öncel anlatırken, turnuva sonrasında kurumun yeni bir voleybol spikeri ile anlaşabileceği iddia edildi.