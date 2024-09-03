Trafikte Ehliyetsiz Dönem Başlıyor: Sürücüler ve Adaylar Dikkat
Ehliyet sahipleri ve sürücü adayları için ehliyette yeni bir döneme giriliyor.
Çukurova Teknokent’te teknoloji dünyasına adım atan genç girişimci Tarık Arı, sürücü adayları için devrim niteliğinde bir simülasyon geliştirdi. Bu yenilikçi proje, sınav öncesinde ehliyetsiz olarak trafik deneyimi yaşama fırsatı sunuyor.
34 yaşındaki Tarık Arı, yapay zeka destekli "VR Drive" projesiyle sürüş eğitiminde çığır açtı. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasin Kaya'nın akademik danışmanlığıyla geliştirdiği bu projenin, iki yıl süren bir çalışma olduğu belirtildi.
DAHA GÜVENLİ OLACAK
Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'in destekleriyle Çukurova Teknokent’te kendi yazılım şirketini kuran Arı, bu simülasyon teknolojisini sürücü kurslarına kazandırdı. Artık sürücü adayları, ehliyet almadan önce sanal ortamda güvenli bir şekilde direksiyon eğitimi alabilecekler.
TRAFİK KORKUSU AZALIYOR
Tarık Arı, simülasyonun sürücü adaylarına sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ile gerçekçi bir sürüş deneyimi sunduğunu belirtti. "Simülatörümüz, pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi tüm detayları içeriyor. VR gözlüğü ile gerçek bir araç kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Adaylar, Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanarak pratik yapabiliyorlar, bu da endişe ve korkularını azaltıyor" şeklinde konuştu.
Sürücü kursu işletmecisi Alparslan Ceylan, projeyi memnuniyetle karşıladığını ve bakım maliyetlerinin azaldığını belirtti.