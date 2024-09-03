Trafikte Ehliyetsiz Dönem Başlıyor: Sürücüler ve Adaylar Dikkat

DAHA GÜVENLİ OLACAK

Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'in destekleriyle Çukurova Teknokent’te kendi yazılım şirketini kuran Arı, bu simülasyon teknolojisini sürücü kurslarına kazandırdı. Artık sürücü adayları, ehliyet almadan önce sanal ortamda güvenli bir şekilde direksiyon eğitimi alabilecekler.

TRAFİK KORKUSU AZALIYOR

Tarık Arı, simülasyonun sürücü adaylarına sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ile gerçekçi bir sürüş deneyimi sunduğunu belirtti. "Simülatörümüz, pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi tüm detayları içeriyor. VR gözlüğü ile gerçek bir araç kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Adaylar, Adana'nın birebir çizilmiş haritasında araç kullanarak pratik yapabiliyorlar, bu da endişe ve korkularını azaltıyor" şeklinde konuştu.

Sürücü kursu işletmecisi Alparslan Ceylan, projeyi memnuniyetle karşıladığını ve bakım maliyetlerinin azaldığını belirtti.