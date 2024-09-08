Toplu Taşımada Yeni Dönem: Bu Şehirde Tamamen Değişiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılan fosil yakıtlı araçların yerine elektrikli otobüslerle hizmet vererek, ulaşımın çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, dünyanın birçok gelişmiş kentinde olduğu gibi Balıkesir de fosil yakıtlardan arındırılmış, daha çevreci bir toplu taşıma sistemine geçiş yapmayı planlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu çevreci hamlenin ilk adımlarını atarak bir firmadan temin edilen elektrikli otobüsü test etti. Akın, projeyle birlikte şehrin toplu taşıma sistemini elektrikli araçlarla donatmayı ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.