Toplu Taşımada Yeni Dönem: Bu Şehirde Tamamen Değişiyor
Balıkesir’de toplu taşıma araçlarında büyük bir dönüşüm başlıyor. Şehirde eski otobüsler yerini çevre dostu elektrikli otobüslere bırakacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretmek amacıyla önemli bir adım atıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılan fosil yakıtlı araçların yerine elektrikli otobüslerle hizmet vererek, ulaşımın çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, dünyanın birçok gelişmiş kentinde olduğu gibi Balıkesir de fosil yakıtlardan arındırılmış, daha çevreci bir toplu taşıma sistemine geçiş yapmayı planlıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu çevreci hamlenin ilk adımlarını atarak bir firmadan temin edilen elektrikli otobüsü test etti. Akın, projeyle birlikte şehrin toplu taşıma sistemini elektrikli araçlarla donatmayı ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Bu yenilikçi projeyle Balıkesir, Türkiye’de elektrikli otobüsleri yaygınlaştırarak, ulaşım kaynaklı çevre kirliliğini azaltmayı hedefleyen şehirler arasına katılacak. Başkan Akın, bu adımın şehir içi toplu taşımanın geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.