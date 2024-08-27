Toplu Taşımada Tamamen Zorunlu Oldu: Resmi Açıklama Geldi, Uymayan Yandı

Yaz aylarında toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle alınan bu karar, özellikle seyahat konforunu artırmayı hedefliyor. Böylece, sıcak günlerde toplu taşıma araçları daha cazip hale gelecek.

Ancak, bu uygulamanın bazı endişelere yol açabileceği belirtiliyor. Şoförler, klimaların sürekli açık kalması durumunda yaşanabilecek sorunlar konusunda endişelerini dile getiriyor. İETT, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve daha fazla vatandaşın toplu taşımayı tercih etmesini sağlamayı hedefliyor.