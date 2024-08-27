Toplu Taşımada Tamamen Zorunlu Oldu: Resmi Açıklama Geldi, Uymayan Yandı
İstanbul'da toplu taşıma aracı kullanan milyonları sevindiren bir gelişme yaşandı. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilen yeni düzenleme duyuruldu.
İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, yaz aylarında klima arızaları nedeniyle sıklıkla şikayetlerini dile getiriyordu. Bu sorunlar, özellikle yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde büyük rahatsızlık yaratıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu konuda önemli bir adım atarak yeni bir düzenleme yaptı.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında toplu taşıma otobüslerinde klima kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu karar, İstanbulluların toplu taşıma araçlarında daha konforlu bir yolculuk geçirmelerini amaçlıyor.
İETT yetkilileri, bu yeni düzenlemenin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde yolcu memnuniyetini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Sıcak havalarda klima kullanımı, yolculara serin ve rahat bir ortam sunacak.
Yaz aylarında toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle alınan bu karar, özellikle seyahat konforunu artırmayı hedefliyor. Böylece, sıcak günlerde toplu taşıma araçları daha cazip hale gelecek.
Ancak, bu uygulamanın bazı endişelere yol açabileceği belirtiliyor. Şoförler, klimaların sürekli açık kalması durumunda yaşanabilecek sorunlar konusunda endişelerini dile getiriyor. İETT, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve daha fazla vatandaşın toplu taşımayı tercih etmesini sağlamayı hedefliyor.