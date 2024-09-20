Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi

İstanbul'da toplu taşımayı tercih edenler için güzel bir gelişme yaşandı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında otobüslerde klima kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu yeni düzenleme, sıcak yaz günlerinde İstanbulluların toplu taşıma ile seyahat ederken daha konforlu olmalarını sağlamayı amaçlıyor.