TOKİ'den İstanbul'da Dev Konut Projesi: 27 Bin 563 Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu

TOKİ’nin yürüttüğü bu büyük kentsel dönüşüm projesi kapsamında, şu ana kadar 14 bin 932 konut hak sahiplerine teslim edildi. Halen 12 bin 631 konutun dönüşüm projeleri üzerinde çalışmalar sürerken, 5 bin 155 konutun inşası ise hız kesmeden devam ediyor. Bu projeler sayesinde İstanbul, depreme dayanıklı ve sağlam yapılarla donatılarak güvenli bir geleceğe hazırlanıyor.