TOKİ'den İstanbul'da Dev Konut Projesi: 27 Bin 563 Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu
İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen milyonları sevindirecek haber TOKİ'den geldi. Binlerce yeni konut inşa edilecek. İşte TOKİ’nin projelerinin yer aldığı ilçeler…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da dev kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek toplam 27 bin 563 konut, İstanbul’un daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.
TOKİ’nin yürüttüğü bu büyük kentsel dönüşüm projesi kapsamında, şu ana kadar 14 bin 932 konut hak sahiplerine teslim edildi. Halen 12 bin 631 konutun dönüşüm projeleri üzerinde çalışmalar sürerken, 5 bin 155 konutun inşası ise hız kesmeden devam ediyor. Bu projeler sayesinde İstanbul, depreme dayanıklı ve sağlam yapılarla donatılarak güvenli bir geleceğe hazırlanıyor.
Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 165 konutun inşası tamamlandı. Aynı bölgede 2 bin 747 konutun inşaatı ise devam ediyor. Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yeni ve güvenli konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kartal Orhantepe Mahallesi’nde ise çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın yerine yenilenen yapılar, bölge sakinlerine daha güvenli yaşam alanları sunuyor.
Esenler ilçesinde, yaklaşık 50 bin konutluk dev bir proje hayata geçiriliyor. Az katlı yatay mimari ve akıllı şehir planlamasıyla tasarlanan bu yeni yerleşim alanı, 8.5 milyon metrekarelik rezerv alan üzerinde etaplar halinde inşa ediliyor. Esenler Oruçreis Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 262 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 2 bin 258 konutun inşaatı ise devam ediyor.
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde 281, Güngören Gençosman Mahallesi’nde ise 300 konutluk dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. Ayrıca Bağcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece gibi ilçelerde de binlerce konut inşa edilerek vatandaşlara teslim edilmek üzere hazırlanıyor. TOKİ, İstanbul genelinde sürdürdüğü bu projelerle, kentin dört bir yanında depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa ederek vatandaşların güvenliğini sağlıyor.