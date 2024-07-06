TOKİ 4 İlde Kolları Sıvadı: Yüzlerce Konut İnşa Edilecek
TOKİ, 4 ilde toplamda bin 563 konutun inşasına başlanacağını açıkladı. Tekirdağ, Şırnak, Karabük ve Düzce'de inşa edilecek konutlar için ihale günleri de resmen duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ağustos ayı projeleri belli oldu. Yeni projeler için düğmeye basılırken, TOKİ’nin 4 kentte bin 563 konut inşa edeceği bildirildi.
TOKİ’nin yeni projelerinin Tekirdağ, Şırnak, Düzce ve Karabük’te inşa edileceği bildirilirken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 524 konut, Şırnak merkezde 70 konut, Düzce merkezde 103 konut ve son olarak Karabük merkezde 866 konutun yükseleceği belirtildi.
TEKİRDAĞ’DAKİ TOKİ İHALESİNİN GÜNÜ VE SAATİ
TOKİ’den yapılan duyuruda, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 1. Etap 524 Adet Konut, 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinin 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.
ŞIRNAK’TAKİ İHALE NE ZAMAN?
Şırnak’ın Merkez ilçesine bağlı mahallelerde ise yapılacak ihalenin bilgileri ise şöyle paylaşıldı:
“T-8 Sağlık Yaşam Merkezi ve 301/7-36 Parsellerdeki Mevcut İstinat Duvarları Güçlendirilmesi İşi ile 2 Adet Cami ve Taziye Evi, 70 Adet Konut ve 4 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak. “
DÜZCE
TOKİ'nin internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Düzce İli Merkez İlçesi Boğaziçi Mahallesi 103 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.
KARABÜK
TOKİ’nin Karabük’teki ihalesine dair bilgilendirme ise şu ifadelerle yapıldı.
Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, 866 Adet Konut 53 Adet İşyeri, 1 Adet Kuran Kursu, 1 adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.