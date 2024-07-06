TOKİ 4 İlde Kolları Sıvadı: Yüzlerce Konut İnşa Edilecek

ŞIRNAK’TAKİ İHALE NE ZAMAN?

Şırnak’ın Merkez ilçesine bağlı mahallelerde ise yapılacak ihalenin bilgileri ise şöyle paylaşıldı:

“T-8 Sağlık Yaşam Merkezi ve 301/7-36 Parsellerdeki Mevcut İstinat Duvarları Güçlendirilmesi İşi ile 2 Adet Cami ve Taziye Evi, 70 Adet Konut ve 4 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak. “