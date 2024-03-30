Togg'a yeni özellikler geldi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a güncelleme geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre T10X modeli yeni özelliklere sahip oldu. İşte detaylar...

Togg
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Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç Togg güncellendi.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler...

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