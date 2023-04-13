Terörist Ahlam Albashır'ın bombayı koyarken hamile olduğu ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise tüm ısrarlara rağmen saldırganın savunmasını gazetecilerle paylaşmadı. Ancak iktidara yakın Sabah gazetesi saldırının zanlısı Ahlam Albashir'in ifadesinin bir kısmını yayınladı. Bu haberde saldırganın, "Muhammed, Özgür Suriye Ordusu'nda üst düzey komutandır. Muhammed, IŞİD saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır" dediği belirtildi.