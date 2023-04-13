Terörist Ahlam Albashır'ın bombayı koyarken hamile olduğu ortaya çıktı
İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde terör saldırısı gerçekleştiren Ahlam Albashır’ın bombayı patlattığı sırada hamile olduğu ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi vefat etti. 99 kişi ise yaralandı. Saldırıyı yapan terörist Suriye uyruklu Ahlam Albashir tutuklandı. Ancak bombalı saldırıya dair soru işaretleri bir türlü aydınlatılamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamadan kısa bir süre sonra saldırının terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise tüm ısrarlara rağmen saldırganın savunmasını gazetecilerle paylaşmadı. Ancak iktidara yakın Sabah gazetesi saldırının zanlısı Ahlam Albashir'in ifadesinin bir kısmını yayınladı. Bu haberde saldırganın, "Muhammed, Özgür Suriye Ordusu'nda üst düzey komutandır. Muhammed, IŞİD saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır" dediği belirtildi.
Sabah gazetesinin haberinin ardından İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan bazı katip memurlarının yeri değiştirildi.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, saldırganın hangi örgütten olduğu tam olarak aydınlatılamazken saldırı sırasında hamile olduğu ortaya çıktı.