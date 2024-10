Telefonların Ekranında Hamam Böceği Dışkısı Tespit Edildi

On akıllı telefondan ve on akıllı saatten alınan örneklerle yapılan incelemeler, akıllı telefonların en kirli teknoloji parçaları olduğunu ve televizyon kumandası gibi diğer yaygın mikroplu nesnelerden daha fazla bakteri barındırdığını gösterdi. Araştırmalar, her sekiz hamamböceğinden birinin bu potansiyel olarak zararlı bakteriyi taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları, yataklarda bulunan sıcak ve nemli ortamların bakterinin hızla gelişimi için elverişli olduğunu belirtti.