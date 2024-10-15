Telefonların Ekranında Hamam Böceği Dışkısı Tespit Edildi
Yeni bir araştırma, telefon ekranlarında hamamböceği dışkısında bulunan zararlı Pseudomonas aeruginosa bakterisinin bulunduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
MattressNextDay tarafından gerçekleştirilen çalışmada, cep telefonlarında bu zararlı mikropların tespit edildiği belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre, Pseudomonas aeruginosa ile temas eden bireylerde ciltte döküntüler ve zatürre gibi sağlık sorunları görülebiliyor.
Uzmanlar, sıcak ve nemli yatak ortamlarının bu patojenin üremesi için ideal bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Günde ortalama 2 bin 617 kez telefonuna dokunan bir kişinin, bu bakterilere maruz kalma riskinin yüksek olduğu vurgulandı.
On akıllı telefondan ve on akıllı saatten alınan örneklerle yapılan incelemeler, akıllı telefonların en kirli teknoloji parçaları olduğunu ve televizyon kumandası gibi diğer yaygın mikroplu nesnelerden daha fazla bakteri barındırdığını gösterdi. Araştırmalar, her sekiz hamamböceğinden birinin bu potansiyel olarak zararlı bakteriyi taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları, yataklarda bulunan sıcak ve nemli ortamların bakterinin hızla gelişimi için elverişli olduğunu belirtti.