Teleferik kazası sonrası Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki yağıyor: Tanıtımını ‘Türkiye'nin en ucuz teleferiği’ diye yapan Menderes Türel tutuklandı mı?
Antalya'daki teleferik kazası sonrası, göreve geleli 15 gün olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklanması, sosyal medyanın tepkisini çekti. Teleferiği açan eski AKP'li Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Kocagöz'ün tutuklanması sonrası X'te en çok konuşulan konular arasına girdi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı teleferik kazası, Türkiye gündeminin önemli konu başlıkları arasında.
Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkan, dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Kepez’i AKP’li Hakan Tütüncü’den alan ve göreve başlayalı henüz 15 gün olan Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasına tepkiler artıyor.
Kazanın yaşandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi’nin, 2017 yılında AKP’li eski belediye başkanı Menderes Türel tarafından açıldığı bildirilmişti.
Türel’in “Türkiye'nin en ucuz teleferiği'' olarak tanıttığı hattın açılışını Binali Yıldırım ile yaptığı ortaya çıkmıştı.
X platformunda bu sebeple gündeme gelen Menderes Türel hakkında kullanıcılar, eleştirel paylaşımlarda bulundu.
Menderes Türel bu sebeple X'te en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte yapılan bazı yorumlar: