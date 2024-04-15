Teleferik kazası sonrası Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki yağıyor: Tanıtımını ‘Türkiye'nin en ucuz teleferiği’ diye yapan Menderes Türel tutuklandı mı?

Türel’in “Türkiye'nin en ucuz teleferiği'' olarak tanıttığı hattın açılışını Binali Yıldırım ile yaptığı ortaya çıkmıştı.

X platformunda bu sebeple gündeme gelen Menderes Türel hakkında kullanıcılar, eleştirel paylaşımlarda bulundu.

Menderes Türel bu sebeple X'te en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte yapılan bazı yorumlar: