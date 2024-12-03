TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber!
TELE1 ekranlarında yayımlanan 18 Dakika programını Merdan Yanardağ ile birlikte hazırlayan Prof. Dr. Emre Kongar'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte 18 Dakika programı yapan Prof. Dr. Emre Kongar'ın anjiyo olduğu öğrenildi.
Kongar, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Rutin sağlık kontrolünde Dr. Onur Baydar önce ilaçlı bir tomografi istedi. Gelen sonuçlara göre de anjiyo yapılmasının gerektiğini belirtti... Ve sonuç olarak, anjiyo sırasında kalbimden çıkan ana atar damarda yüzde 80 daralma görüldüğü için stent takıldı."