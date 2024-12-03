TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber!

"Rutin sağlık kontrolünde Dr. Onur Baydar önce ilaçlı bir tomografi istedi. Gelen sonuçlara göre de anjiyo yapılmasının gerektiğini belirtti... Ve sonuç olarak, anjiyo sırasında kalbimden çıkan ana atar damarda yüzde 80 daralma görüldüğü için stent takıldı."