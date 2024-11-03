Tekirdağ'da Zurna Çalan Çinli'nin Sırrı Ortaya Çıktı

ASIL MESLEĞİ MAKİNE MÜHENDİSİ

Kapaklı ilçesinde bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışan Tao Jianwai, yaşamı ve hobisi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum; müzik benim tutkum. İnsanları rahatsız etmeden, sakin yerlerde bu hobimi sürdürüyorum."