Tekirdağ'da Zurna Çalan Çinli'nin Sırrı Ortaya Çıktı
Tekirdağ'da sürücülerin sıkça karşılaştığı yol kenarında zurna çalan Çinli adamın gizemi çözüldü.
Kaynak: İHA
Sosyal medyada viral olan görüntülerde, bir Çinli vatandaşın boş bir arazide zurna çaldığı anlar dikkat çekmişti. Olayın ardından zurna çalan adam, bu ilginç durumun nedenini açıkladı.
Tao Jianwai adlı Çinli zurnacı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zurna çalarken sıkça görüntüleniyor. Sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve büyük ilgi topladı.
HOBİSİ İÇİN RAHAT BİR ALAN ARIYOR
Tao Jianwai, yaptığı açıklamada zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu belirtti. "Bu sanatı icra ederken kimseyi rahatsız etmemek için şehirden uzak alanları tercih ediyorum" dedi.
ASIL MESLEĞİ MAKİNE MÜHENDİSİ
Kapaklı ilçesinde bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışan Tao Jianwai, yaşamı ve hobisi hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum; müzik benim tutkum. İnsanları rahatsız etmeden, sakin yerlerde bu hobimi sürdürüyorum."